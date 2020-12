Ergastolo per Giovanni Caterino, unico autore della strage di mafia di San Marco in Lamis (Di martedì 1 dicembre 2020) La Corte d’Assise di Foggia ha emesso la sentenza camera di consiglio: Giovanni Caterino, il 40enne è stato ritenuto colpevole di quadruplice omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione di armi in concorso in relazione all’agguato nel quale vennero uccisi il 9 agosto 2017 il boss di Manfredonia Mario Luciano Romito, il cognato Matteo de Palma e i fratelli Aurelio e Luigi Luciani, vittime innocenti della mafia. Caterino, considerato il basista dell’operazione, è stato l’unico imputato nel processo per mafia, è stato Detenuto dal 16 ottobre di due anni fa e si è sempre ritenuto innocente ma per l’accusa avrebbe pedinato il boss 52enne di Manfredonia nei giorni precedenti all’omicidio e il giorno del quadruplice omicidio. Operazione Luciana ... Leggi su giornal (Di martedì 1 dicembre 2020) La Corte d’Assise di Foggia ha emesso la sentenza camera di consiglio:, il 40enne è stato ritenuto colpevole di quadruplice omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione di armi in concorso in relazione all’agguato nel quale vennero uccisi il 9 agosto 2017 il boss di Manfredonia Mario Luciano Romito, il cognato Matteo de Palma e i fratelli Aurelio e Luigi Luciani, vittime innocenti, considerato il basista dell’operazione, è stato l’imputato nel processo per, è stato Detenuto dal 16 ottobre di due anni fa e si è sempre ritenuto innocente ma per l’accusa avrebbe pedinato il boss 52enne di Manfredonia nei giorni precedenti all’omicidio e il giorno del quadruplice omicidio. Operazione Luciana ...

