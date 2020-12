Era Suor Cristina a The Voice: oggi a 32 anni ha cambiato tutto (Di martedì 1 dicembre 2020) Impossibile non ricordarsi di lei: Suor Cristina era stata veramente la voce-evento di The Voice of Italy. Da voce a personaggio, perché la giovane Suora aveva incontrato subito un’enorme popolarità. Ma a distanza di anni come sta, cosa fa e come è diventata? Andiamo a scoprirlo. Qualche anno fa era una vera celebrità, e tutto era partito da quella sua incredibile interpretazione di “Like a Virgin” di Madonna nel programma The Voice of Italy. Vederla in un contesto televisivo sotto le luci della ribalta aveva subito scatenato il pubblico e Suor Cristina è stata al centro di un accesso dibattito fin dall’inizio. La presenza di una consacrata in tv, a concorrere in un talent show, aveva suscitato un certo scalpore mediatico. Ma in fondo ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 1 dicembre 2020) Impossibile non ricordarsi di lei:era stata veramente la voce-evento di Theof Italy. Da voce a personaggio, perché la giovanea aveva incontrato subito un’enorme popolarità. Ma a distanza dicome sta, cosa fa e come è diventata? Andiamo a scoprirlo. Qualche anno fa era una vera celebrità, eera partito da quella sua incredibile interpretazione di “Like a Virgin” di Madonna nel programma Theof Italy. Vederla in un contesto televisivo sotto le luci della ribalta aveva subito scatenato il pubblico eè stata al centro di un accesso dibattito fin dall’inizio. La presenza di una consacrata in tv, a concorrere in un talent show, aveva suscitato un certo scalpore mediatico. Ma in fondo ...

laquilablog : #DottrinaCristiana, #scuola Suor Daniela: “Chiudere era la scelta sanitaria migliore, ma non didatticamente”… - titty_napoli : @GhostJR__ eh lo so...stava a suor Orsola se non mi sbaglio ma sono sicura di no,...era stupenda gia allora - tambu1991 : @PePirlo_ @enricoI00 E pensa che era già passato Benigni a fare le letture sulla Rai, altrimenti lo trovavamo più i… - _vedocose : @CalaminiciM Hai ragione, Dominique Aury era molto volgare, uno stile di scrittura e di costruzione del pensiero pe… - Frances47226166 : RT @Melito562: #agorai Giannini la stampa ??????questo signore quando era in ospedale sembrava colpito dal sindrome di suor Teresa di calcutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Suor Casa Giardino, suor Maria ricoverata in ospedale. La CRI si attiva per dare aiuto OglioPoNews La suora, l'elettrotecnico e l'ex dipendente della Danieli: i volti e le storie delle ultime vittime del virus in provincia di Udine

UDINE. Il bollettino di lunedì 30 novembre riporta il numero 21 alla voce decessi. Il Friuli piange altre ventuno persone, con i loro affetti e le loro storie. Di alcuni riportiamo il profilo e un ric ...

Suor Miriam in ospedale per il Covid: Casa Priscilla senza guida

Casa Priscilla è in quarantena. E la sua “anima”, suor Miriam, in ospedale, perché il Covid non ha risparmiato neppure lei. La casa-famiglia di via Crescini, che ...

UDINE. Il bollettino di lunedì 30 novembre riporta il numero 21 alla voce decessi. Il Friuli piange altre ventuno persone, con i loro affetti e le loro storie. Di alcuni riportiamo il profilo e un ric ...Casa Priscilla è in quarantena. E la sua “anima”, suor Miriam, in ospedale, perché il Covid non ha risparmiato neppure lei. La casa-famiglia di via Crescini, che ...