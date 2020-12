Emma Bonino a TPI: “La legge sul divorzio non cambiò l’Italia. La società era già cambiata, fu la politica ad arrivare tardi” (Di martedì 1 dicembre 2020) Il primo dicembre 1970 il Parlamento italiano approvò la legge che introdusse il divorzio. A cinquant’anni esatti, parliamo di quella svolta storica con la senatrice a vita Emma Bonino, da quasi mezzo secolo portabandiera delle battaglie per i diritti civili in Italia.Senatrice, nel 1970 lei non era ancora entrata nel Partito Radicale. Cosa ricorda della campagna per la legge sul divorzio? “Non posso dire che si tratti di una bandiera che portai io. All’epoca ero disinteressata alla politica, facevo tutt’altro. Incontrai la politica radicale nell’autunno dell’anno successivo al referendum. Ma al partito, anche negli anni successivi, se ne parlava molto”. Era un’Italia diversa da quella di oggi? “A patire dalla legge sul ... Leggi su tpi (Di martedì 1 dicembre 2020) Il primo dicembre 1970 il Parlamento italiano approvò lache introdusse il. A cinquant’anni esatti, parliamo di quella svolta storica con la senatrice a vita, da quasi mezzo secolo portabandiera delle battaglie per i diritti civili in Italia.Senatrice, nel 1970 lei non era ancora entrata nel Partito Radicale. Cosa ricorda della campagna per lasul? “Non posso dire che si tratti di una bandiera che portai io. All’epoca ero disinteressata alla, facevo tutt’altro. Incontrai laradicale nell’autunno dell’anno successivo al referendum. Ma al partito, anche negli anni successivi, se ne parlava molto”. Era un’Italia diversa da quella di oggi? “A patire dallasul ...

