Elliot Page ha annunciato sui social di essere transgender

Leggi su optimagazine

(Di martedì 1 dicembre 2020), precedentemente noto come Ellen, ha comunicato – con un post pubblicato nel proprio profilo Twitter – di. L’attore ha chiesto di usare nei suoi confronti i pronomi “he/they” (“lui/loro”). pic.twitter.com/kwti60bZLw—(@The) December 1, 2020 Nel 2014, la star – durante il Time to Thrive della Human Rights Campaign Foundation – aveva rivelato dilesbica. Poche ore fa,ha dichiarato di considerarsinon binario e che utilizzerà i pronomi “he/they” (“lui/loro”). Nel messaggio pubblicato su Twitter,ha dichiarato distato ispirato da “molte persone ...