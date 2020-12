Elisabetta Gregoraci, spunta il messaggio del presunto fidanzato. Cosa ha scritto Stefano Coletti (Di martedì 1 dicembre 2020) Altra puntata incandescente quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera. Elisabetta Gregoraci è stata messa alle strette da Alfonso Signorini sul suo flirt con Pierpaolo Pretelli. E puntuale, poco dopo, è arrivata la reazione, piuttosto criptica, del presunto fidanzato Stefano Coletti. Il pilota automobilistico monegasco ha citato, in particolare, alcune frasi tratte da una canzone di Ultimo. Da settimane ormai si vociferava di una relazione tra la showgirl calabrese ed il pilota, ma l’atteggiamento di Elisabetta nella casa, tutt’altro che indifferente al fascino del ‘velino’ Pretelli, aveva gettato molti dubbi sulla voce. Ora, invece, iniziano ad uscire fuori indizi, prove che una storia tra i due ci sia per davvero. La notizia è stata data per certa al ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Altra puntata incandescente quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera.è stata messa alle strette da Alfonso Signorini sul suo flirt con Pierpaolo Pretelli. E puntuale, poco dopo, è arrivata la reazione, piuttosto criptica, del. Il pilota automobilistico monegasco ha citato, in particolare, alcune frasi tratte da una canzone di Ultimo. Da settimane ormai si vociferava di una relazione tra la showgirl calabrese ed il pilota, ma l’atteggiamento dinella casa, tutt’altro che indifferente al fascino del ‘velino’ Pretelli, aveva gettato molti dubbi sulla voce. Ora, invece, iniziano ad uscire fuori indizi, prove che una storia tra i due ci sia per davvero. La notizia è stata data per certa al ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - pomeriggio5 : ?? LA COSTA SMERALDA NON È DI ELISABETTA GREGORACI ?? #Pomeriggio5 - AichaSeck3 : RT @adorvmine: ‘usare un po’ di delicatezza tra donne sarebbe bello’ SIGNORI E SIGNORI ELISABETTA GREGORACI, REGINA DELLA FALSITÀ E INCOE… - sorpresonae : RT @dayanemeIIo: Ecco la SIGNORA Elisabetta Gregoraci. C O E R E N Z A,questa sconosciuta. - FrencyOkami : RT @adorvmine: ‘usare un po’ di delicatezza tra donne sarebbe bello’ SIGNORI E SIGNORI ELISABETTA GREGORACI, REGINA DELLA FALSITÀ E INCOE… -