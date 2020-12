Elisa Isoardi commenta The Voice Senior: “Antonella Clerici strepitosa e coraggiosa” (Foto) (Di martedì 1 dicembre 2020) A Oggi è un altro giorno si parla ogni giorno di The Voice Senior e in studio c’è anche Elisa Iosardi, curiosa come tutti di scoprire qualcosa in più del talent e dei cantanti in gara (Foto). “Antonella Clerici strepitosa, grande e coraggiosa, abbiamo capito che la sera tante moine non vanno e che bisogna andare subito al punto e lei donna intelligentissima con un cast eccezionale per quanto riguarda la giuria e The Voice è stato un successo” è il commento di Elisa Isoardi rivolto soprattutto alla collega che conosce bene. Guardando Ballando con le Stelle la Clerici ha sempre fatto il tifo per Elisa, insieme una volta per tutte hanno rimandato al mittente le critiche di chi le voleva ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 1 dicembre 2020) A Oggi è un altro giorno si parla ogni giorno di Thee in studio c’è ancheIosardi, curiosa come tutti di scoprire qualcosa in più del talent e dei cantanti in gara ()., grande e coraggiosa, abbiamo capito che la sera tante moine non vanno e che bisogna andare subito al punto e lei donna intelligentissima con un cast eccezionale per quanto riguarda la giuria e Theè stato un successo” è il commento dirivolto soprattutto alla collega che conosce bene. Guardando Ballando con le Stelle laha sempre fatto il tifo per, insieme una volta per tutte hanno rimandato al mittente le critiche di chi le voleva ...

