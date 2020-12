Elezioni Usa 2020, confermata la vittoria di Biden anche in Arizona (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo quasi un mese dalle presidenziali del 3 novembre, l’Arizona ha certificato la vittoria del Joe Biden per circa 10mila voti. L’atto è stato firmato dalla segretaria dello Stato, Katie Hobbs, e dal governato repubblicano Doug Doucey. “Elezioni condotte in modo trasparente, accurato e corretto in accordo alle leggi dello Stato”, ha detto Hobbs. “Il sistema è forte”, è il commento del governatore. Il presidente eletto conquista così in via definitiva gli undici grandi elettori dello Stato; questi si riuniranno il prossimo 14 dicembre nel collegio elettorale per votare ufficialmente il prossimo inquilino della Casa Bianca, che si insedierà il 20 gennaio. Biden ha ottenuto 306 grandi elettori e 80 milioni di voti (record assoluto), il rivale Donald Trump 232 e quasi 74 milioni di preferenze. Le ultime ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo quasi un mese dalle presidenziali del 3 novembre, l’ha certificato ladel Joeper circa 10mila voti. L’atto è stato firmato dalla segretaria dello Stato, Katie Hobbs, e dal governato repubblicano Doug Doucey. “condotte in modo trasparente, accurato e corretto in accordo alle leggi dello Stato”, ha detto Hobbs. “Il sistema è forte”, è il commento del governatore. Il presidente eletto conquista così in via definitiva gli undici grandi elettori dello Stato; questi si riuniranno il prossimo 14 dicembre nel collegio elettorale per votare ufficialmente il prossimo inquilino della Casa Bianca, che si insedierà il 20 gennaio.ha ottenuto 306 grandi elettori e 80 milioni di voti (record assoluto), il rivale Donald Trump 232 e quasi 74 milioni di preferenze. Le ultime ...

Adnkronos : #ElezioniUsa, #Arizona certifica vittoria #Biden - marattin : Maestro Yoda, perdonami. Ma in Italia Sanders e AOC avrebbero fatto tre interviste al giorno contro Biden fino al g… - NicolaPorro : Sulla vittoria di #Biden continua la retorica dei progressisti che utilizzano l’argomento del ???????? ???????????????? a lui l… - italiaserait : Elezioni Usa 2020, confermata la vittoria di Biden anche in Arizona - TommyBrain : I Misteri del giorno dopo le elezioni USA 2020 . Indygraf by WREP' -