Eleonora Daniele sbotta in diretta: “Qualcuno intervenga”. La furia della giornalista (Di martedì 1 dicembre 2020) Nel corso della scorsa puntata de La Vita in diretta, condotto da Alberto Matano su Rai Uno, la conduttrice de Storie Italiane e ospite in studio, Eleonora Daniele, si è visibilmente adirata a causa di un servizio mandato in onda in trasmissione. Lo sfogo di Eleonora Daniele Durante la scorsa puntata de La Vita in L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 1 dicembre 2020) Nel corsoscorsa puntata de La Vita in, condotto da Alberto Matano su Rai Uno, la conduttrice de Storie Italiane e ospite in studio,, si è visibilmente adirata a causa di un servizio mandato in onda in trasmissione. Lo sfogo diDurante la scorsa puntata de La Vita in L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

BALDINIPAOLA : @giadamanfredi6 @OltreTv @MasterAb88 Eleonora Daniele non vince quasi mai....mai, povera! Viene sempre battuta da m… - giadamanfredi6 : @BALDINIPAOLA @OltreTv @MasterAb88 Appunto Eleonora Daniele batte sempre mattino 5 Alberto è L d urso sono pari - giadamanfredi6 : RT @MasterAb88: Trionfo di #Mattino5 che travolge #storieitaliane 18% per Federica Panicucci, lontanissima Eleonora Daniele con il 15,5%.… - twittantoridi : RT @MasterAb88: #pomeriggio5 (15+15,80%) batte #LaVitaInDiretta (15%) con ospite Eleonora Daniele. Poveri Giornalisti #AscoltiTv https://t… - BISLACCO3 : RT @MasterAb88: Trionfo di #Mattino5 che travolge #storieitaliane 18% per Federica Panicucci, lontanissima Eleonora Daniele con il 15,5%.… -