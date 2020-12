Effetto The Crown, Carlo e Camilla costretti a silenziare Twitter troppo pro-Diana durante una campagna antiviolenza (Di martedì 1 dicembre 2020) Da quando The Crown si è imposta come vero e proprio fenomeno culturale, oltre che commerciale e artistico, le conseguenze si avvertono anche nella sfera più vicina ai Reali inglesi. Non solo le presunte rimostranze di William ed Harry contro Netflix, le richieste di un esponente del governo di Downing Street a Netflix di specificare che si tratti di finzione, il continuo fact checking dei tabloid inglesi sul contenuto della serie: tra gli effetti di The Crown c’è anche la shitstorm partita contro Camilla, la Duchessa di Cornovaglia, in reazione al racconto del matrimonio di Carlo e Diana nella quarta stagione della serie (qui la nostra recensione). Un matrimonio di cui è stata certamente protagonista. Il rinnovato interesse del grande pubblico per il mito di Lady D, principessa triste e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Da quando Thesi è imposta come vero e proprio fenomeno culturale, oltre che commerciale e artistico, le conseguenze si avvertono anche nella sfera più vicina ai Reali inglesi. Non solo le presunte rimostranze di William ed Harry contro Netflix, le richieste di un esponente del governo di Downing Street a Netflix di specificare che si tratti di finzione, il continuo fact checking dei tabloid inglesi sul contenuto della serie: tra gli effetti di Thec’è anche la shitstorm partita contro, la Duchessa di Cornovaglia, in reazione al racconto del matrimonio dinella quarta stagione della serie (qui la nostra recensione). Un matrimonio di cui è stata certamente protagonista. Il rinnovato interesse del grande pubblico per il mito di Lady D, principessa triste e ...

TamburiTIP : RT @paninoelistino: Vola, vola, vola. L’effetto @TamburiTIP continua. Come canterebbe Tina Turner: you’re simply the BEST! @BeTseGroup #bo… - ferillo2 : RT @paninoelistino: Vola, vola, vola. L’effetto @TamburiTIP continua. Come canterebbe Tina Turner: you’re simply the BEST! @BeTseGroup #bo… - sato_hideo : The EFFETTO NUDO look starring Barbara Palvin - Giorgio Armani - Andreacocco87 : RT @paninoelistino: Vola, vola, vola. L’effetto @TamburiTIP continua. Come canterebbe Tina Turner: you’re simply the BEST! @BeTseGroup #bo… - paninoelistino : Vola, vola, vola. L’effetto @TamburiTIP continua. Come canterebbe Tina Turner: you’re simply the BEST! @BeTseGroup… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto The Effetto The Crown, Carlo e Camilla costretti a silenziare Twitter pro-Diana OptiMagazine Anziani, ministero della Salute: “Anche l’isolamento nuoce: garantire visite agli ospiti di Rsa, Rsd e dei centri di riabilitazione”

“Poiché l’isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori di rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza … devono essere assicurate le visite dei ...

Mercedes-Benz Classe B 250 Automatic EQ-Power Premium nuova a Torino

Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe B 250 Automatic EQ-Power Premium nuova a Torino nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...

“Poiché l’isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori di rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza … devono essere assicurate le visite dei ...Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe B 250 Automatic EQ-Power Premium nuova a Torino nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...