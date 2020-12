Effetto Biden Ecco perché l’Arabia Saudita muove su Qatar e Turchia

Leggi su formiche

(Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo mesi in cui abbiamo visto figure di spicco della monarchiaimpegnate in contatti con paesi partner per spingere una linea anti-turca – per esempio i viaggi del ministro degli Esteri, Faisal bin Farhan, nel Nordafrica mediterraneo e anche in Europa (in uno in Lussemburgo per esempio partecipò a una riunione di alcuni ministri degli Esteri europei organizzata dall’omologo cipriota col chiaro intento di costruire una pozione politica contro Ankara) – attualmente qualcosa di diverso si intravede all’orizzonte. “ha avuto mesi di allineamento evidente con gli Emirati Arabi su una posizione chiara: trattare lacome una minaccia e un rivale strategico”, spiega Cinzia Bianco, analista esperta di Golfo Persico che parla con Formiche.net dall’ufficio di Berlino del think tank paneuropeo Ecfr. ...