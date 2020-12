Ederson: «Sono il miglior rigorista del Manchester City» (Di martedì 1 dicembre 2020) Il portiere brasiliano Ederson ha parlato del suo particolare talento nel calciare i rigori Ederson, portiere del Manchester City, in una intervista al Mundo Deportivo ha rivelato di essere un asso nei calci di rigore; dichiarando addirittura di essere il miglior tiratore dei Citizens. «Non tiro le punizioni, ma calcio i rigori. Abbiamo ottimi tiratori di punizione ma ai rigori Sono io il migliore. Nonostante questo, però, Guardiola non mi sceglie mai per tirarli». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Il portiere brasilianoha parlato del suo particolare talento nel calciare i rigori, portiere del, in una intervista al Mundo Deportivo ha rivelato di essere un asso nei calci di rigore; dichiarando addirittura di essere iltiratore dei Citizens. «Non tiro le punizioni, ma calcio i rigori. Abbiamo ottimi tiratori di punizione ma ai rigoriio ile. Nonostante questo, però, Guardiola non mi sceglie mai per tirarli». Leggi su Calcionews24.com

CronacheTweet : «Sulle punizioni non metto bocca, i miei compagni sono forti. Ma a tirare i rigori sono il migliore. Mi dispiace pe… - tuttocampo : Ederson, ha detto la sua per quanto riguarda la questione rigori in casa City:' Sono il migliore' - sportli26181512 : City, Ederson si candida per calciare i rigori: 'Sono il più bravo, ma Guardiola...': Il portiere dei Citizens sare… - sportface2016 : #ManchesterCity, #Ederson: “Sono il miglior rigorista della squadra” - ItaSportPress : Ederson rivendica la sua abilità: 'Sono il miglior rigorista del Manchester City ma Guardiola...' -… -