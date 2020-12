Ederson | “Sono il miglior rigorista del Manchester City | ma Guardiola…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 dicembre 2020)Santana de Moraes, più semplicemente, è ormai giunto alla sua quarta stagione tra i pali del. Fortemente voluto da Guardiola ai “Citizens“, dal 2017, il classe 93? brasiliano, sta continuando il suo percorso di crescita. Abilissimo con i piedi, oltre ad essere un grande para-rigori, è forte anche nel calciarli. Una particolarità sicuramente non frequente in quello che è il ruolo di estremo difensore.: la particolare intervista In un’intervista esclusiva per il “Mundo Deportivo”,non ha solo ribadito la sua grande forza nei tiri dal dischetto, ma si è spinto oltre: “Non tiro le punizioni, ma calcio i rigori. Abbiamo ottimi tiratori per le punizioni, ma per i rigori ile sono io. Nonostante questo, però, ...