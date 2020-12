Ecco come funziona il cashback | dallo Spid al rimborso automatico in conto corrente | come ottenere la restituzione del 10% delle spese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020), app Io, bancomat e carte di credito. E via all’operazione, ovvero la ‘’ del 10%fatte direttamente sulindicato fino a un tetto massimo di 150 euro. Più premi e superpremi una tantum per chi effettua un grande numero di transazioni nei negozi fisici. L’8 dicembre si avvicina e parte, in via sperimentale per lenatalizie e poi su base semestrale, il piano del governo per incentivare l’usocartemetodo di pagamento. In un anno il massimo dellaper chi effettua più operazioni può arrivare a 3.300 euro (150 euro nei due semestri e 3.000 dei due super-in ‘palio’ ogni 6 ...