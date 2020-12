Eboli, il nuovo commissario è Antonio De Jesu (Di martedì 1 dicembre 2020) Di Erika Noschese È Antonio De Jesu il nuovo commissario straordinario di Eboli. Già questore di Salerno, di Milano e vice capo della polizia, De Jesu guiderà il Comune di Eboli fino alla primavera 2021 quando si tornerà al voto per eleggere la nuova amministrazione comunale. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 1 dicembre 2020) Di Erika Noschese ÈDeilstraordinario di. Già questore di Salerno, di Milano e vice capo della polizia, Deguiderà il Comune difino alla primavera 2021 quando si tornerà al voto per eleggere la nuova amministrazione comunale. Consiglia

Museo_Eboli : RT @Polonapoli: Musei in scatola 2 - Allifae in scatola: Nuovo appuntamento con i laboratori creativi per costruire e far vivere un museo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Eboli nuovo Coronavirus ad Eboli: un nuovo caso positivo e 5 guariti L'Occhio di Salerno Eboli, sistemato lo stemma comunale sradicato dal vento: atteso il commissario prefettizio

Eboli, sistemato lo stemma comunale caduto per il forte vento. Nelle prossime ore atteso l'arrivo del commissario prefettizio ...

Coronavirus, ancora un lutto in Campania: Gennaro muore a soli 31 anni

FELLITTO/EBOLI (SA) – Lutto in provincia di Salerno a causa del Coronavirus. E’ morto Gennaro Morra, a Fellitto. L’uomo aveva soltanto 31 anni e soffriva già di gravi patologie pregresse. Il covid, pu ...

Eboli, sistemato lo stemma comunale caduto per il forte vento. Nelle prossime ore atteso l'arrivo del commissario prefettizio ...FELLITTO/EBOLI (SA) – Lutto in provincia di Salerno a causa del Coronavirus. E’ morto Gennaro Morra, a Fellitto. L’uomo aveva soltanto 31 anni e soffriva già di gravi patologie pregresse. Il covid, pu ...