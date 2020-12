Ebiten Piemonte | Sansò è il nuovo presidente

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Labitalia) - Sicurezza e inclusione dei giovani in azienda. Sono i due ambiti nei qualisi sta muovendo con più energia nella fase emergenziale. L'ente bilaterale del terziario, che opera indal 2012, è stato fondato dall'organizzazione datoriale Sistema Impresa congiuntamente ai sindacati dei lavoratori Confsal, Fesica Confsal e Confsal Fisals. Il, Massimiliano, è stato eletto in rappresentanza della parte sociale datoriale Sistema Impresa. "Ringrazio chi mi ha preceduto - dice- perché mi ha consegnato le chiavi di una struttura performante che in 8 anni è riuscita a radicarsi nei tessuti economici delle provincesi fornendo servizi utili alle imprese con particolare ...