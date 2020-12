Earwig and the Witch: il trailer del nuovo film di Studio Ghibli, il primo realizzato in digitale (Di martedì 1 dicembre 2020) Lo Studio Ghibli ha prodotto il film animato Earwig and the Witch e online è stato condiviso il primo trailer dell'atteso progetto. Earwig and the Witch è il nuovo film prodotto da Studio Ghibli e online è apparso il primo trailer che regala qualche sequenza dell'atteso progetto, svelando alcune sequenze dell'incredibile avventura vissuta dalla giovane protagonista. Nel filmato si vede la ragazzina alle prese con villain, un adorabile gatto nero, strane apparizioni, pozioni e altri orfani. Il film Earwig and the Witch è diretto da Goro Miyazaki, è tratto dal romanzo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 dicembre 2020) Loha prodotto ilanimatoand thee online è stato condiviso ildell'atteso progetto.and theè ilprodotto dae online è apparso ilche regala qualche sequenza dell'atteso progetto, svelando alcune sequenze dell'incredibile avventura vissuta dalla giovane protagonista. Nelato si vede la ragazzina alle prese con villain, un adorabile gatto nero, strane apparizioni, pozioni e altri orfani. Iland theè diretto da Goro Miyazaki, è tratto dal romanzo ...

