“E’ un buon giorno per investire negri”, il capitano dell’Argentina di rugby sospeso per razzismo (Di martedì 1 dicembre 2020) Pablo Matera è quello che guarda l’Haka degli All Blacks in onore di Maradona con uno sguardo fisso, e un sorriso appena accennato. gli puoi leggere dentro la grinta del pre-partita, e l’orgoglio per il tributo al mito connazionale. E magari sbaglieresti. Chissà davvero cosa stava pensando mentre la nazionale di rugby neozelandese (composta anche da giocatori di colore) gli balla davanti, uno che qualche anno fa scriveva su Twitter cose tipo “E’ bel giorno per uscire in macchina a investire un po’ di negri”. Per questa ed altre perle, datate 2011-2013 il capitano della nazionale di rugby argentina Pablo Matera e due compagni di squadra, il seconda linea Guido Petti e il tallonatore Santiago Soncino, sono stati sospesi con effetto immediato. In una sorta di processo storico al ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 dicembre 2020) Pablo Matera è quello che guarda l’Haka degli All Blacks in onore di Maradona con uno sguardo fisso, e un sorriso appena accennato. gli puoi leggere dentro la grinta del pre-partita, e l’orgoglio per il tributo al mito connazionale. E magari sbaglieresti. Chissà davvero cosa stava pensando mentre la nazionale dineozelandese (composta anche da giocatori di colore) gli balla davanti, uno che qualche anno fa scriveva su Twitter cose tipo “E’ belper uscire in macchina aun po’ di. Per questa ed altre perle, datate 2011-2013 ildella nazionale diargentina Pablo Matera e due compagni di squadra, il seconda linea Guido Petti e il tallonatore Santiago Soncino, sono stati sospesi con effetto immediato. In una sorta di processo storico al ...

