È morto il giornalista Arturo Diaconale

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 1 dicembre 2020) Orlando Sacchelliiniziò a lavorare come corrispondente da Roma per il Giornale di Sicilia. Poi passò a il Giornale di Montanelli, Studio Aperto e, in seguito, fu nominato direttore de L'Opinione Si è spento a Roma il, aveva 75 anni. Da tempo lottava contro un tumore. Nato a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, l'8 settembre 1945, romano di adozione, dopo la laurea in Giurisprudenza iniziò a fare il. Dapprima nella redazione romana de Il Giornale di Sicilia (1973), poi nel 1976 divenne cronista parlamentare. Nel 1985 passò a il Giornale di Indro Montanelli, commentando la politica interna. Sette anni dopo, nel 1992, l'approdo in tv, a Studio Aperto, il tg di Italia 1, come redattore capo. Nel 1993 fu nominato direttore del ...