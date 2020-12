È «Il peggior Airbnb di sempre» | ma ha ricevuto una pioggia di prenotazione

Leggi su vanityfair

(Di martedì 1 dicembre 2020) Pur di provare un’esperienza insolita c’è chi è disposto a dormire ovunque, perfino su un materasso in mezzo a un prato di periferia: lo ha dimostrato – senza volerlo – la coppia di youtuber inglesi Rhys Simmons e Jamie Kamaz. Sul loro canale PassionSquad hanno raccontato come è nato quello che loro stessi definiscono «il peggior Airbnb di sempre»: un’insolita «camera» che in pochi giorni ha ricevuto una pioggia di prenotazioni.