È deciso, sarà Ilary Blasi il volto del nuovo programma Mediaset (Di martedì 1 dicembre 2020) Ilary Blasi tornerà nelle case delle famiglie italiane, sarà lei al timone di uno dei reality più seguiti degli ultimi tempi: L'isola dei Famosi Ilary Blasi: Conduttrice dell'Isola dei Famosi 2021Conduttrice televisiva, show girl e attrice italiana Ilary Blasi torna nelle case degli italiani. Dopo la splendida conduzione del programma "Le iene" negli anni passati, il debutto sul palco del "Grande Fratello vip" la casa più spiata di Italia, la bellissima conduttrice "sbarca" alla conduzione di un nuovo reality. In un'intervista, lo scorso anno, Ilary Blasi raccontava: "Mi vergogno quasi ad esprimere altri sogni da realizzare. Ma non nascondo che quando supero un obiettivo, me ne ...

