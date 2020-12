Due giornate di squalifica a Morata per aver insultato l’arbitro (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Giudice sportivo ha squalificato Alvaro Morata per due giornate “per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco rivolto al direttore di gara (Pasqua, ndr) un’espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo“. Morata salterà le gare con Torino e Genoa. Oltre all’attaccante della Juventus, squalificati per un turno perché ammoniti da diffidati Arslan (Udinese) e Schiattarella (Benevento). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Giudice sportivo hato Alvaroper due“pere, al termine della gara, sul terreno di gioco rivolto al direttore di gara (Pasqua, ndr) un’espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo“.salterà le gare con Torino e Genoa. Oltre all’attaccante della Juventus,ti per un turno perché ammoniti da diffidati Arslan (Udinese) e Schiattarella (Benevento). L'articolo ilNapolista.

OptaPaolo : 9 - Nove gol nelle prime otto giornate di questa Serie A per Zlatan #Ibrahimovic: solo due giocatori nella storia d… - uc2c7cdc : @gi0de Non è una grande idea prendere due giornate perchè non ti hanno dato un rigore dubbio. - SoniaSamoggia : RT @perchetendenza: #Morata: Perché è stato stato squalificato per due giornate dal Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea 'per avere, al ter… - calciodangolo_ : #Morata squalificato ??per due giornate: cosa perde Pirlo e come sostituirlo al #fantacalcio ? - Angolo_Juventus : #Morata squalificato ??per due giornate: cosa perde Pirlo e come sostituirlo al #fantacalcio ? -