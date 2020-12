Dpcm Natale: stop agli spostamenti tra regioni, nuova stretta del governo. Le date (Di martedì 1 dicembre 2020) Conto alla rovescia per il nuovo Dpcm di Natale. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà infatti in queste ore il provvedimento che sostituirà il precedente in scadenza il 3 dicembre. spostamenti, coprifuoco, congiunti, scuola, ristoranti, bar, impianti sciistici. Sul tavolo, nel confronto tra governo e regioni di oggi, c’è tutto questo. In vista del varo del nuovo Dpcm, “le regioni chiedono un ulteriore confronto che dia trasparenza al processo decisionale che attiene alla divisione in fasce del Paese. Le regioni ribadiscono che occorre semplificare e qualificare il processo decisionale, sapere come vengono interpretati i parametri”, ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Continua dopo la foto “Quasi tutti i ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Conto alla rovescia per il nuovodi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà infatti in queste ore il provvedimento che sostituirà il precedente in scadenza il 3 dicembre., coprifuoco, congiunti, scuola, ristoranti, bar, impianti sciistici. Sul tavolo, nel confronto tradi oggi, c’è tutto questo. In vista del varo del nuovo, “lechiedono un ulteriore confronto che dia trasparenza al processo decisionale che attiene alla divisione in fasce del Paese. Leribadiscono che occorre semplificare e qualificare il processo decisionale, sapere come vengono interpretati i parametri”, ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Continua dopo la foto “Quasi tutti i ...

lucianinalitti : Gli scienziati devono sapere cosa c’è dentro il vaccino, noi dobbiamo fidarci, non è come la ricetta del polpettone… - Corriere : ?? Alberghi, ristoranti, commensali a Natale e Capodanno, scuola: oggi Speranza e Boccia ne discuteranno con i gover… - repubblica : Dpcm Natale, Regioni contro il governo: consentire gli spostamenti nel Paese [di Emanuele Lauria] [aggiornamento de… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #COPRIFUOCO confermato anche a #Natale e #Capodanno, le ultime novità sul prossimo #DPCM - infoitinterno : Dpcm di Natale in arrivo: cenoni, confini, quarantena e scuola -