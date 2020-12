Dpcm Natale: spostamenti tra Regioni vietati dal 20 dicembre anche in zona gialla. Nodo ricongiungimento genitori e figli (Di martedì 1 dicembre 2020) Resterà la ripartizione regionale in tre colori e dal 20 dicembre ci saranno per tutti ulteriori restrizioni. Questo è quello che succederà con il prossimo Dpcm che sarà in vigore dal 4 dicembre . Se ... Leggi su leggo (Di martedì 1 dicembre 2020) Resterà la ripartizione regionale in tre colori e dal 20ci saranno per tutti ulteriori restrizioni. Questo è quello che succederà con il prossimoche sarà in vigore dal 4. Se ...

lucianinalitti : Gli scienziati devono sapere cosa c’è dentro il vaccino, noi dobbiamo fidarci, non è come la ricetta del polpettone… - Corriere : ?? Alberghi, ristoranti, commensali a Natale e Capodanno, scuola: oggi Speranza e Boccia ne discuteranno con i gover… - repubblica : Dpcm Natale, Regioni contro il governo: consentire gli spostamenti nel Paese [di Emanuele Lauria] [aggiornamento de… - moneypuntoit : ?? Treni Italo, impossibile prenotare per Natale: c'entra il nuovo Dpcm ?? - Italia_Notizie : Natale, vertice Boccia-Regioni per il dpcm: governatori in pressing su sci e spostamenti. Cts: “Valutare deroghe pe… -