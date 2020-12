Dpcm Natale, il governo: 'Stop spostamenti e coprifuoco alle 22' (Di martedì 1 dicembre 2020) Il coprifuoco resta alle ore 22 anche a Natale e Capodanno, bar e ristoranti chiuderanno alle 18 come ora anche nelle regioni gialle, come dovrebbero diventare tutte entro le festività: è quanto sta ... Leggi su leggo (Di martedì 1 dicembre 2020) Ilrestaore 22 anche ae Capodanno, bar e ristoranti chiuderanno18 come ora anche nelle regioni gi, come dovrebbero diventare tutte entro le festività: è quanto sta ...

lucianinalitti : Gli scienziati devono sapere cosa c’è dentro il vaccino, noi dobbiamo fidarci, non è come la ricetta del polpettone… - Corriere : ?? Alberghi, ristoranti, commensali a Natale e Capodanno, scuola: oggi Speranza e Boccia ne discuteranno con i gover… - repubblica : Dpcm Natale, Regioni contro il governo: consentire gli spostamenti nel Paese [di Emanuele Lauria] [aggiornamento de… - corradone91 : RT @ultimenotizie: A #Natale l'Italia diventerà un'unica zona gialla: il coprifuoco resta alle 22, bar e ristoranti chiuderanno alle 18, pa… - clikservernet : Si va verso la zona gialla nazionale. Il Dpcm sul Natale domani in Parlamento. Speranza: “Nei giorni di festa ci sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Natale HTTP/1.1 Server Too Busy