Dpcm Natale 2020: spostamenti tra regioni vietati e orario messe (Di martedì 1 dicembre 2020) Prosegue serrato il confronto tra governo, regioni e autorità sanitarie sulle misure da inserire nel Dpcm Natale 2020, che verrà licenziato entro un paio di giorni. Nodi centrali restano spostamenti, coprifuoco, ricongiungimenti nel corso delle festività natalizie. Escluso via libera allo shopping senza limitazioni. Segui Termometro Politico su Google News Dpcm Natale: passa la linea della massima prudenza L'ultimo Dpcm licenziato dal Presidente del Consiglio Conte scadrà il 3 dicembre, a quel punto servirà un nuovo provvedimento per chiarire ciò che si potrà e non si potrà fare nel corso delle festività natalizie. Nel mirino del governo, in ottica anti-contagio, tutte le possibili occasioni di assembramento: una necessità quella di ...

