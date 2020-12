Dpcm e Covid-19: le nuove regole per le feste di Natale (Di martedì 1 dicembre 2020) Da giorni ormai, in vista dello scadere del Dpcm in corso previsto per il 3 dicembre, gli occhi di tutti sono puntati sul prossimo. Il mese di dicembre, del resto, è quello collegato alle festività natalizie e a quelle di capodanno, momenti di unione in un anno di stop agli assembramenti vista l’emergenza sanitario. Per oggi è previsto un nuovo vertice tra i ministri Speranza, Boccia e i governatori, sembra però che per le regioni che vivono del turismo invernale non ci siano molte possibilità: alberghi chiusi, no alle piste da sci e lo stop anche agli spostamenti tra Regioni. I giorni di Natale Fino a quando non sarà il premier Conte a spiegare il prossimo Dpcm non si avranno certezze, ma sembra chiaro ormai lo stop agli impianti sciistici agli spostamenti tra Regioni. Anche il destino delle scuole, le più colpite dai ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Da giorni ormai, in vista dello scadere delin corso previsto per il 3 dicembre, gli occhi di tutti sono puntati sul prossimo. Il mese di dicembre, del resto, è quello collegato alle festività natalizie e a quelle di capodanno, momenti di unione in un anno di stop agli assembramenti vista l’emergenza sanitario. Per oggi è previsto un nuovo vertice tra i ministri Speranza, Boccia e i governatori, sembra però che per le regioni che vivono del turismo invernale non ci siano molte possibilità: alberghi chiusi, no alle piste da sci e lo stop anche agli spostamenti tra Regioni. I giorni diFino a quando non sarà il premier Conte a spiegare il prossimonon si avranno certezze, ma sembra chiaro ormai lo stop agli impianti sciistici agli spostamenti tra Regioni. Anche il destino delle scuole, le più colpite dai ...

Agenzia_Ansa : Oggi vertice tra #Governo e regioni sul prossimo #dpcm anti-#Covid.Per salvare lo sci si pensa di aprire gli impian… - mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - GianlucaVasto : Gli ultimi dpcm stanno funzionando, contiamo di arrivare a dicembre senza più zone rosse. A Natale l'attenzione dov… - Italpress : RT @Fipsas1942: In base all'articolo 1, punto 9, lettera E del DPCM emanato dal Governo il 3 novembre per fronteggiare l'emergenza da Covid… - a_imbriani : RT @Il_Populista_: Si ma va tutto bene. L'opposizione è statica, i giornalisti servi, il popolo ingabbiato. #Reportrai3 #Covid_19 #Dpcm @ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Covid Covid, giovedì scade l'attuale Dpcm: cosa potrebbe cambiare con il prossimo Sky Tg24 Dpcm e Covid-19: le nuove regole per le feste di Natale

Da giorni ormai, in vista dello scadere del Dpcm in corso previsto per il 3 dicembre, gli occhi di tutti sono puntati sul prossimo. Il mese di dicembre, del resto, è quello collegato alle festività na ...

VIDEO | Covid e scuole, Core: a Teramo gestione ottimale, ma riaprire superiori il 4 dicembre sarebbe rischioso

TERAMO – “Una nota confusa ed errata quella del Consigliere Luca Corona, che chiede all’Amministrazione responsabilità in ambiti sui quali non può intervenire direttamente l’Amministrazione che ha inv ...

Da giorni ormai, in vista dello scadere del Dpcm in corso previsto per il 3 dicembre, gli occhi di tutti sono puntati sul prossimo. Il mese di dicembre, del resto, è quello collegato alle festività na ...TERAMO – “Una nota confusa ed errata quella del Consigliere Luca Corona, che chiede all’Amministrazione responsabilità in ambiti sui quali non può intervenire direttamente l’Amministrazione che ha inv ...