Dopo lo Utah, la Romania: il mistero del monolite si infittisce (Di martedì 1 dicembre 2020) Un nuovo monolite è comparso in Romania Dopo quello nello Utah: la struttura di metallo scoperta in un sito archeologico, ha delle incisioni Continua il mistero del monolite di metallo che da settimane sta accendendo l’interesse del mondo. Un giorno Dopo la scomparsa nello Utah, un’altra struttura molto simile è comparsa in Romania. Lo strano… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 1 dicembre 2020) Un nuovoè comparso inquello nello: la struttura di metallo scoperta in un sito archeologico, ha delle incisioni Continua ildeldi metallo che da settimane sta accendendo l’interesse del mondo. Un giornola scomparsa nello, un’altra struttura molto simile è comparsa in. Lo strano… L'articolo Corriere Nazionale.

murupu : RT @wolfPris: Dopo essere scomparso dal deserto dello Utah, è riapparso in Romania. Mi piace sta cosa. - spincatia : Monoliti, il mistero continua: dopo quello nello Utah, scoperto un 'gemello' in Romania - FonteUfficiale : Dopo essere comparso nel deserto dello Utah (USA) e poi scomparso, è ora ricomparso su una collina della Romania - Robbetta : RT @RepubblicaTv: Il mistero del monolite nero: dopo quello nello Utah ne spunta un altro in Romania e scompare dopo pochi giorni: Dopo il… - Marilenapas : RT @repubblica: Il mistero del monolite nero: ne spunta un altro e scompare dopo pochi giorni -