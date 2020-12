Dl ristori: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto quater (Di martedì 1 dicembre 2020) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 dic - Il decreto legge ristori quater e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo essere stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e firmato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il provvedimento, utilizzando lo scostamento di 8 ... Leggi su borsaitaliana (Di martedì 1 dicembre 2020) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 dic - Illeggee' statosulladopo essere stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e firmato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il provvedimento, utilizzando lo scostamento di 8 ...

