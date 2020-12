Disoccupati | licenziati | abbandonati | in fila per le docce “Lavoro perso per il Covid”

Leggi su limemagazine.eu

(Di martedì 1 dicembre 2020) . Francesco, Giovanni e Walter. Alle Ciminiere di Catania, il centro congressi Le Ciminiere, di proprietà della Città metropolitana, i tre uomini attendono il loro turno per fare la doccia e andare in bagno. A gestire il servizio, destinato ai senza fissa dimora del capoluogo etneo, sono alcune associazioni e la Croce Rossa, con la collaborazione della ex provincia e il placet della prefettura. “Paura del virus? Dopo quello che mi è successo, perché dovrei avere paura del coronavirus?”. Giovanni vede da un occhio soltanto. La vista dall’altro l’ha persa, racconta, dopo che alcuni anni fa lo hanno aggredito nella zona della stazione centrale di Catania. Lo hanno spintonato a terra e lì è rimasto per ore, finché qualcuno non si è accorto che perdeva sangue dalla testa e ha chiamato un’ambulanza. Adesso la notte dorme in piazza Verga, una zona più sicura: ci sono il tribunale, il comando ...