Dinamo Kiev, Lucescu sicuro: “Juventus squadra di valore, tornerà protagonista. Ronaldo? Essenziale” (Di martedì 1 dicembre 2020) Giornata di vigilia per la Dinamo Kiev.Scalda i motori la Dinamo Kiev in vista della delicata sfida di domani sera contro la Juventus di Andrea Pirlo. Un match presentato nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico della compagine ucraina, Mircea Lucescu, espressosi sul momento vissuto dai bianconeri e sull'importanza di Ronaldo per la squadra."Grandissima squadra, possono tutti i momenti mettere due squadre diverse. Hanno bisogno ora, dopo cambiamenti, di tempo per mettere a punti i meccanismi di gioco. Ma sono convinto che riusciranno a dare la misura esatta del talento e dei giocatori. Il valore c'è".Lucescu si è poi soffermato sul momento altalenante della Juventus: "Ha avuto problemi come tutti, il covid ... Leggi su mediagol (Di martedì 1 dicembre 2020) Giornata di vigilia per la.Scalda i motori lain vista della delicata sfida di domani sera contro la Juventus di Andrea Pirlo. Un match presentato nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico della compagine ucraina, Mircea, espressosi sul momento vissuto dai bianconeri e sull'importanza diper la."Grandissima, possono tutti i momenti mettere due squadre diverse. Hanno bisogno ora, dopo cambiamenti, di tempo per mettere a punti i meccanismi di gioco. Ma sono convinto che riusciranno a dare la misura esatta del talento e dei giocatori. Ilc'è".si è poi soffermato sul momento altalenante della Juventus: "Ha avuto problemi come tutti, il covid ...

