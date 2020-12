Dinamo Kiev, Lucescu: “Juve grande anche se con Ronaldo la squadra si infiamma” (Di martedì 1 dicembre 2020) L’allenatore della Dinamo Kiev Mircea Lucescu presenta la sfida di Champions League contro la Juventus in conferenza stampa. "Quella di Pirlo è una grandissima squadra, possono in tutti i momenti mettere due formazioni diverse. Dopo tanti cambiamenti hanno bisogno di tempo per mettere a punto i meccanismi di gioco. Ma sono convinto che riusciranno a dare la misura esatta del talento dei giocatori. Alla fine il valore c'è -riporta tmw.com-. La Juve può giocare un tipo di gioco in grado di farle vincere anche la Champions League. Sta mettendo in campo giocatori di grande esperienza, fisicamente sono molto bravi. Ha avuto problemi come tutti. Il covid ha equiparato il livello, senza pubblico e tifosi non è facile giocare e poi si perdono tanti giocatori ogni partita. Passato un po' questo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 1 dicembre 2020) L’allenatore dellaMirceapresenta la sfida di Champions League contro la Juventus in conferenza stampa. "Quella di Pirlo è una grandissima, possono in tutti i momenti mettere due formazioni diverse. Dopo tanti cambiamenti hanno bisogno di tempo per mettere a punto i meccanismi di gioco. Ma sono convinto che riusciranno a dare la misura esatta del talento dei giocatori. Alla fine il valore c'è -riporta tmw.com-. La Juve può giocare un tipo di gioco in grado di farle vincerela Champions League. Sta mettendo in campo giocatori diesperienza, fisicamente sono molto bravi. Ha avuto problemi come tutti. Il covid ha equiparato il livello, senza pubblico e tifosi non è facile giocare e poi si perdono tanti giocatori ogni partita. Passato un po' questo ...

