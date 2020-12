Dieu est mort. Diego, non eravamo mai stati così felici (Di martedì 1 dicembre 2020) Comincia sul Napolista un racconto a puntate su Diego Armando Maradona a firma Mimmo Carratelli Mercoledì 25 novembre di quest’anno bisestile che è il 2020, è sera a Napoli, una dolcissima sera nel cuore di un autunno napoletano mite e languido. E alle cinque della sera se ne è andato il torero. Ha finito di combattere, laggiù a Buenos Aires dov’era mattina tardi. Un cuore s’è fermato. Un cuore generoso, pazzo, triste, felice, affaticato, stanco. Ha pianto tutto il mondo. Ha pianto Napoli che è stata il mondo di Maradona. Oh, pibe! Come è stata breve la tua vita. Breve e intensa. Benedetta e maledetta. Felice, ingannevole, combattuta, vissuta, patita. Il dio del calcio. E “L’Equipe” ha titolato in prima pagina: “Dieu est mort”. E il titolo copre appena la tua immagine, il viso fiero, la testa coi riccioli neri, la maglia ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 dicembre 2020) Comincia sul Napolista un racconto a puntate suArmando Maradona a firma Mimmo Carratelli Mercoledì 25 novembre di quest’anno bisestile che è il 2020, è sera a Napoli, una dolcissima sera nel cuore di un autunno napoletano mite e languido. E alle cinque della sera se ne è andato il torero. Ha finito di combattere, laggiù a Buenos Aires dov’era mattina tardi. Un cuore s’è fermato. Un cuore generoso, pazzo, triste, felice, affaticato, stanco. Ha pianto tutto il mondo. Ha pianto Napoli che è stata il mondo di Maradona. Oh, pibe! Come è stata breve la tua vita. Breve e intensa. Benedetta e maledetta. Felice, ingannevole, combattuta, vissuta, patita. Il dio del calcio. E “L’Equipe” ha titolato in prima pagina: “est”. E il titolo copre appena la tua immagine, il viso fiero, la testa coi riccioli neri, la maglia ...

