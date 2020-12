Diamo il benvenuto su Youtube al primo podcast “visibile” per sordi (Di martedì 1 dicembre 2020) Su Youtube arriva oggi il primo podcast per sordi. I nove episodi di One More Time, podcast di Luca Casadei, nel quale otto volti noti raccontano i loro momenti più difficili e il percorso di rinascita che ne è conseguito. L’iniziativa è frutto di una collaborazione tra WSC Originals ed ENS – Ente Nazionale sordi – sezione provinciale di Milano -. Da oggi su un canale Youtube apposito due interpreti si occuperanno di tradurre in lingua dei segni italiana i nove episodi di One More Time. LEGGI ANCHE >>> La CEI sulle messe di Natale è più ragionevole dei giornali che gridano alla follia One More Time podcast sordi da oggi su Youtube I protagonisti degli otto episodi di One More Time – il conduttore Daniele ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 dicembre 2020) Suarriva oggi ilper. I nove episodi di One More Time,di Luca Casadei, nel quale otto volti noti raccontano i loro momenti più difficili e il percorso di rinascita che ne è conseguito. L’iniziativa è frutto di una collaborazione tra WSC Originals ed ENS – Ente Nazionale– sezione provinciale di Milano -. Da oggi su un canaleapposito due interpreti si occuperanno di tradurre in lingua dei segni italiana i nove episodi di One More Time. LEGGI ANCHE >>> La CEI sulle messe di Natale è più ragionevole dei giornali che gridano alla follia One More Timeda oggi suI protagonisti degli otto episodi di One More Time – il conduttore Daniele ...

Ultime Notizie dalla rete : Diamo benvenuto Diamo il benvenuto su Youtube al primo podcast "visibile" per sordi Giornalettismo A Carrù arriva il nuovo Comandante dei Vigili

Il paese dà il benvenuto al nuovo Comandante dei Vigili, Luciano Aimo, che subentra a Germano Violino passato in servizio nel Comune di Limone ...

"Sono ladro, omicida e criminale". Ma i giudici danno asilo al migrante

Oltre all'ex guerrigliero del Mend abbiamo accolto pure un ladro, assassino e criminale. Reo confesso. Poco importa se Taiwo era uno dei capi di una confraternita nigeriana ed ha partecipato ad azioni ...

