Di Maio e Speranza accettano il blocco dell’Oms alla giustizia italiana (Di martedì 1 dicembre 2020) Cosa diranno ora Luigi Di Maio e Roberto Speranza a proposito del caso-Oms sollevato da Report? I fatti emersi sono gravi, gravissimi: un dossier che evidenziava i ritardi dell’Italia sul fronte sanitario, con il piano pandemico fermo addirittura al 2006 e mai aggiornato, fatto sparire dal coordinatore dell’organizzazione Ranieri Guerra per non creare grattacapi all’esecutivo. Il tutto in un momento in cui proprio il nostro Paese veniva indicato come modello da imitare nell’affrontare il Covid-19 dagli altri Stati. Senza che si sapesse, però, come stavano davvero le cose. Ecco, allora, che il dossier “An unprecedented challenge – Italy’s first response to COVID-19” a cura di un team di ricercatori della divisione europea dell’Oms era apparso e poi scomparso nel giro di 24 ore. Su ordine preciso di Guerra stesso, che aveva nel ... Leggi su ilparagone (Di martedì 1 dicembre 2020) Cosa diranno ora Luigi Die Robertoa proposito del caso-Oms sollevato da Report? I fatti emersi sono gravi, gravissimi: un dossier che evidenziava i ritardi dell’Italia sul fronte sanitario, con il piano pandemico fermo addirittura al 2006 e mai aggiornato, fatto sparire dal coordinatore dell’organizzazione Ranieri Guerra per non creare grattacapi all’esecutivo. Il tutto in un momento in cui proprio il nostro Paese veniva indicato come modello da imitare nell’affrontare il Covid-19 dagli altri Stati. Senza che si sapesse, però, come stavano davvero le cose. Ecco, allora, che il dossier “An unprecedented challenge – Italy’s first response to COVID-19” a cura di un team di ricercatori della divisione europeaera apparso e poi scomparso nel giro di 24 ore. Su ordine preciso di Guerra stesso, che aveva nel ...

reportrai3 : Il 5 novembre Ranieri Guerra si è presentato in procura. Nei confronti degli autori del rapporto l’Oms ha spedito u… - Azione_it : Con quale Governo dovremmo collaborare quello che oggi con Speranza dice che il MES è indispensabile, o quello di D… - Piu_Europa : 'Ai ricatti o si dice sì o si dice no. #DiMaio sfida #Zingaretti, #Renzi e #Speranza a dire sì. Io li sfido a dire… - CiranGuccini : Non avendo per ora occasioni di voto popolare, dato che non ce ne daranno, l'unica speranza è che: Di Maio e Renzi… - SalvatoreBrosal : Di Maio, Conte, Speranza tacete. Le vostre voci fanno solo vomitare. -