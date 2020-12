Decreto Ristori Quater: ampliata la platea delle attività che possono usufruire degli indennizzi (Di martedì 1 dicembre 2020) E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori Quater , approvato dal Consiglio dei Ministri, che introduce ulteriori misure di sostegno per le attività produttive, i lavoratori e i professionisti coinvolti ... Leggi su impresacity (Di martedì 1 dicembre 2020) E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il, approvato dal Consiglio dei Ministri, che introduce ulteriori misure di sostegno per leproduttive, i lavoratori e i professionisti coinvolti ...

matteosalvinimi : #Salvini: L'ho detto anche al presidente Mattarella: come si fa ad arrivare a fare un QUARTO Decreto ristori? Si na… - borghi_claudio : @ganciopanza L'opposizione 'dialogante' c'è solo quando si tratta di dare più risorse a chi sta fallendo. Sul resto… - Agenzia_Entrate : #Covid19 #Contributi a #fondoperduto e #Ristori. Versati complessivamente 8,2 miliardi, di cui 1,6 miliardi di pag… - turgido : RT @matteosalvinimi: #Salvini: L'ho detto anche al presidente Mattarella: come si fa ad arrivare a fare un QUARTO Decreto ristori? Si navig… - MariBrontolo061 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: L'ho detto anche al presidente Mattarella: come si fa ad arrivare a fare un QUARTO Decreto ristori? Si navig… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Ristori HTTP/1.1 Server Too Busy