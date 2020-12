Decreto Ristori Quater, a chi spettano i bonus da 1.000 e 800 euro (Di martedì 1 dicembre 2020) Decreto Ristori Quater: a chi spetta i bonus da 1.000 e 800 euro di dicembre, previsti non solo per lavoratori dello spettacolo e stagionali Il Decreto Ristori Quater, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede un’indennità una tantum, il cosiddetto bonus da 1.000 euro, per i lavoratori autonomi e dipendenti danneggiati dell’emergenza Coronavirus. Questa indennità andrà L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 1 dicembre 2020): a chi spetta ida 1.000 e 800di dicembre, previsti non solo per lavoratori dello spettacolo e stagionali Il, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede un’indennità una tantum, il cosiddettoda 1.000, per i lavoratori autonomi e dipendenti danneggiati dell’emergenza Coronavirus. Questa indennità andrà L'articolo Curiosauro.

matteosalvinimi : #Salvini: L'ho detto anche al presidente Mattarella: come si fa ad arrivare a fare un QUARTO Decreto ristori? Si na… - borghi_claudio : @ganciopanza L'opposizione 'dialogante' c'è solo quando si tratta di dare più risorse a chi sta fallendo. Sul resto… - ItaliaViva : A22, nel Decreto Ristori la norma liquida-privati. @DonaConzatti : 'In Aula il dibattito sarà approfondito' - NotizieAbruzzo : Abruzzo, il Presidente del Consiglio regionale Sospiri su Decreto Ristori - maus75 : @andisan71 @INPS_it Tra l'altro c'è un ALTRO bonus in arrivo con il DL Ristori quater È già stato pubblicato in Gaz… -