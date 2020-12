Decreto Ristori quarter varato: tra le misure ci sono bonus precari e rinvio delle tasse (Di martedì 1 dicembre 2020) L'ultimo Decreto Ristori, denominato ' quarter ', è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella notte del 29 novembre . Tra le tante misure in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale , sono previsti degli ulteriori bonus per i lavoratori stagionali, dello spettacolo, dello sport e del turismo e per gli intermittenti . Il rinvio a primavera delle scadenze fiscali ... Leggi su it.blastingnews (Di martedì 1 dicembre 2020) L'ultimo, denominato '', è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella notte del 29 novembre . Tra le tantein corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale ,previsti degli ulterioriper i lavoratori stagionali, dello spettacolo, dello sport e del turismo e per gli intermittenti . Ila primaverascadenze fiscali ...

