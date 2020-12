Danimarca-Italia 0-0 | speranza qualificazione diretta azzurre a Europeo

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 1 dicembre 2020) Trentacinque giorni dopo la sconfitta di Empoli, la Nazionale Femminile ritrova il sorriso e riesce - con personalità e spirito di sacrificio - a fermare la corsa della, guadagnando un prezioso punto che le permette di continuare a sperare nellaall`del 2022. Gama e compagne, rispettando le indicazioni della Ct Milena Bertolini, sono scese in campo con grande grinta, aiutandosi a vicenda e bloccando sullo 0-0 le vicecampionesse d`Europa in carica, che avevano vinto tutte le partite del Gruppo B disputate finora.Grazie a questo importante risultato, per l`aumentano le possibilità di ottenere il pass per l`senza dover passare dai play off. Per qualificarsi come una delle tre migliori seconde, ledovranno ...