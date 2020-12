Dalle crisi alle riforme. Sacconi racconta come reinventare lo Stato (Di martedì 1 dicembre 2020) Gli stati di crisi sono propizi per le riforme che in condizioni ordinarie trovano resistenze insuperabili. La società risulta più aperta al cambiamento nella speranza che la discontinuità produca soluzioni efficaci. La loro qualità si misura dalla loro sostenibilità nel ritorno alla normalità. Occorre tuttavia un ceto politico pronto a sacrificarsi per lasciare un’impronta indelebile grazie ai risultati che con il tempo potrebbero essere apprezzati. Il mio ruolo accanto al presidente sembrava preludere all’incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ma, all’ultimo momento, Craxi intervenne in favore di una persona (ritenuta) più fidata. Così Amato mi disse che, avendo avuto io l’idea di controllare la spesa anche attraverso una riforma del pubblico impiego, avrei dovuto assumere la guida politica del dipartimento della funzione pubblica ... Leggi su formiche (Di martedì 1 dicembre 2020) Gli stati disono propizi per leche in condizioni ordinarie trovano resistenze insuperabili. La società risulta più aperta al cambiamento nella speranza che la discontinuità produca soluzioni efficaci. La loro qualità si misura dalla loro sostenibilità nel ritorno alla normalità. Occorre tuttavia un ceto politico pronto a sacrificarsi per lasciare un’impronta indelebile grazie ai risultati che con il tempo potrebbero essere apprezzati. Il mio ruolo accanto al presidente sembrava preludere all’incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ma, all’ultimo momento, Craxi intervenne in favore di una persona (ritenuta) più fidata. Così Amato mi disse che, avendo avuto io l’idea di controllare la spesa anche attraverso una riforma del pubblico impiego, avrei dovuto assumere la guida politica del dipartimento della funzione pubblica ...

