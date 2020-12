Dalla Puglia nasce un’iniziativa nazionale a sostegno della disabilità (Di martedì 1 dicembre 2020) . Grazie a Enrica Sabatini, Stefania Doronzo e alla rete del MoVimento 5 Stelle, puoi partecipare anche tu! Sono felice e orgogliosa dell’iniziativa che è nata in Puglia, durante la campagna elettorale, dall’incontro di Enrica Sabatini, facilitatrice al coordinamento e affari interni, e Stefania Doronzo, un’intraprendente candidata del MoVimento 5 Stelle della Provincia BAT, non vedente. Si sta effettivamente concretizzando la proposta di Enrica, di realizzare il 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, un’iniziativa che coinvolge tutti i consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle e il Parlamento, per presentare un documento di indirizzo politico sul tema della disabilità, da presentare in tantissimi comuni d’Italia. Grazie agli oltre 200 ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 1 dicembre 2020) . Grazie a Enrica Sabatini, Stefania Doronzo e alla rete del MoVimento 5 Stelle, puoi partecipare anche tu! Sono felice e orgogliosa dell’iniziativa che è nata in, durante la campagna elettorale, dall’incontro di Enrica Sabatini, facilitatrice al coordinamento e affari interni, e Stefania Doronzo, un’intraprendente candidata del MoVimento 5 StelleProvincia BAT, non vedente. Si sta effettivamente concretizzando la proposta di Enrica, di realizzare il 3 dicembre, Giornata interdelle persone conche coinvolge tutti i consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle e il Parlamento, per presentare un documento di indirizzo politico sul tema, da presentare in tantissimi comuni d’Italia. Grazie agli oltre 200 ...

