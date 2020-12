Da 8 dicembre via a piano cashless, rimborsi e lotteria scontrini (Di martedì 1 dicembre 2020) Parte l'8 dicembre il piano cashless del governo. E' quanto comunicano fonti della presidenza del Consiglio. "Italia cashless - spiega il sito ufficiale dell'iniziativa - è un piano messo a punto dal Governo per incentivare l`uso di carte di credito, debito e app di pagamento, al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente". Per partecipare è necessario avere Spid o la Carta d`Identità elettronica, scaricare l'app IO e, dopo l'avvio del Cashback, abilitare le carte che utilizzate per i pagamenti.E' previsto un rimborso del 10% usando carte e app. Fino a 300 euro all`anno, cioè fino a 150 euro a semestre con almeno 50 pagamenti. Non vale per gli acquisti online. Il rimborso massimo per singola transazione è di 15 euro. Nel 2020 c`è ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 1 dicembre 2020) Parte l'8ildel governo. E' quanto comunicano fonti della presidenza del Consiglio. "Italia- spiega il sito ufficiale dell'iniziativa - è unmesso a punto dal Governo per incentivare l`uso di carte di credito, debito e app di pagamento, al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente". Per partecipare è necessario avere Spid o la Carta d`Identità elettronica, scaricare l'app IO e, dopo l'avvio del Cashback, abilitare le carte che utilizzate per i pagamenti.E' previsto un rimborso del 10% usando carte e app. Fino a 300 euro all`anno, cioè fino a 150 euro a semestre con almeno 50 pagamenti. Non vale per gli acquisti online. Il rimborso massimo per singola transazione è di 15 euro. Nel 2020 c`è ...

