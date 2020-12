Cristiano Ronaldo vince il golden foot award 2020

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 dicembre 2020) Cr7l’ennesimo premio della sua straordinaria carriera. L’attaccante bianconero ha conquistato la 18esima edizione del, il prestigioso riconoscimento che viene assegnato al miglior calciatore dell’anno solare votato dai tifosi di tutto il mondo. Il portoghese ha preceduto gli altri 10 candidati scelti dalla Commissione per il: Lionel Messi, Robert Lewandosky, Chiellini, Neymar, Sergio Ramos, Sergio Aguero, Gerard Pique’, Mohamed Salah, Arturo Vidal.: come si svolge? Ilpuò essere conquistato una sola volta in carriera ed è riservato a coloro che abbiano compiuto 28 anni. A causa dell’attuale emergenza sanitaria, la cerimonia di ...