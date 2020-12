Cristiano Malgioglio appena entrato al Gf Vip minaccia di andarsene: “Inaccettabile” (Di martedì 1 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Cristiano Malgioglio al Gf vip; il cantante appena entrato nella Casa si ribella: “Non me ne frega niente, io me ne vado!“. Cristiano Malgioglio al Gf vip, il cantante appena entrato nella Casa subito si ribella e minaccia di andare via: cos’è successo? Il cantante ha deciso di fare ritorno nel reality e, come ha Leggi su youmovies (Di martedì 1 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.al Gf vip; il cantantenella Casa si ribella: “Non me ne frega niente, io me ne vado!“.al Gf vip, il cantantenella Casa subito si ribella edi andare via: cos’è successo? Il cantante ha deciso di fare ritorno nel reality e, come ha

