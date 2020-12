Crisanti: "Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al giorno. Non è un Paese normale" (Di martedì 1 dicembre 2020) “Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al giorno. Andare a sciare per divertirsi sapendo che questo causerà un aumento dei contagi e dei morti? Penso che questo non sia un Paese normale”. Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova, commenta in questo modo il tema delle vacanze sulla neve durante il periodo natalizio. Interventuo alla trasmissione Buongiorno, su Sky TG24, Crisanti ha spiegato come “il problema non è l’impianto da sci, se sanifico le cabine o i sedili delle seggiovie, il problema è l’assembramento che si crea prima e dopo, la socialità che c’è, gli alberghi pieni”. E, dato che negli altri paesi non sono ancora ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020) “che sidi sci con 600al. Andare a sciare per divertirsi sapendo che questo causerà un aumento dei contagi e dei? Penso che questo non sia un”. Andrea, direttore del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova, commenta in questo modo il tema delle vacanze sulla neve durante il periodo natalizio. Interventuo alla trasmissione Buon, su Sky TG24,ha spiegato come “il problema non è l’impianto da sci, se sanifico le cabine o i sedili delle seggiovie, il problema è l’assembramento che si crea prima e dopo, la socialità che c’è, gli alberghi pieni”. E, dato che negli altri paesi non sono ancora ...

