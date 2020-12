Crisanti: 'Non è un Paese normale quello che parla di sci con 600 morti al giorno' (Di martedì 1 dicembre 2020) Ha ragione da vendere, è veramente imbarazzante dover ascoltare presidenti di Regioni insistere su questo punto. 'Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al giorno. Andare a sciare per ... Leggi su globalist (Di martedì 1 dicembre 2020) Ha ragione da vendere, è veramente imbarazzante dover ascoltare presidenti di Regioni insistere su questo punto. 'Rimango senza parole che si parli di sci con 600al. Andare a sciare per ...

Adnkronos : #Crisanti: 'Sulla base dei dati attuali non mi vaccino' - HuffPostItalia : Crisanti: 'Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al giorno. Non è un Paese normale' - Adnkronos : #Covid, #Crisanti: 'Parlare di #sci con 600 morti? Non è un Paese normale'