Covid | “vaccino obbligatorio in caso di emergenza” | lo dice il Comitato per la bioetica

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic – Il vaccino per il? Ilper lapotrebbe anche diventare “” in casi di emergenza. Per il Cnb, infatti, il vaccino anti-19 sarebbe “un ‘bene comune’, la cui produzione e distribuzione a favore di tutti i Paesi del mondo” non può essere demandata alle leggi del mercato. E questa indicazione deve essere “un obbligo” a livello internazionale. Il parere del Cnb su vaccino ePerché il vaccino funzioni, infatti, secondo ilper laè necessario raggiungere una copertura ottimale: quindi l’organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel suo parere pubblicato oggi, non esclude “l’obbligatorietà indi. Il parere del Cnb si chiama ...