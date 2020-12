Covid, piano vaccini: 202 milioni di dosi entro il primo trimestre 2021 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il ministro della Salute Speranza oggi in Parlamento. Precedenza alle categorie a rischio. L’Ue: gratis per i cittadini perché il vaccino è stato interpretato come un bene comune Leggi su corriere (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il ministro della Salute Speranza oggi in Parlamento. Precedenza alle categorie a rischio. L’Ue: gratis per i cittadini perché il vaccino è stato interpretato come un bene comune

