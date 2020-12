Covid, novembre nero per la Campania: mille morti in un mese (Di martedì 1 dicembre 2020) Solo nel mese di novembre sono già di mille i morti di Covid in Campania. I numeri di novembre del coronavirus in regione sono di non poco conto. Oltre mille i morti registrati che sono più di tutti i decessi avvenuti da marzo ad ottobre, che erano stati in tutto 676. In 30 giorni c’è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 1 dicembre 2020) Solo neldisono già didiin. I numeri didel coronavirus in regione sono di non poco conto. Oltreregistrati che sono più di tutti i decessi avvenuti da marzo ad ottobre, che erano stati in tutto 676. In 30 giorni c’è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

