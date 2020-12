Covid, no antibiotici, si tachipirina: ecco le cure a casa e i farmaci per i pazienti a basso rischio (Di martedì 1 dicembre 2020) Sì a paracetamolo, cioè tachipirina, e Fans in terapia sintomatica, corticosteroidi ed eparina in casi specifici, no ad antibiotici, clorochina o idrossiclorochina, ed a combinazioni antivirali lopinavir/ritonavir, darunavir/ritonavir o cobicistat: sono queste le cure e i farmaci che il ministero della Sanità raccomanda, con un’apposita circolare, ai medici di famiglia per trattare a casa i cosiddetti “pazienti Covid a basso rischio”. Tra i “farmaci non raccomandati per il trattamento di Covid-19“, indicati nella circolare del ministero della Salute sulla gestione domiciliare dei pazienti positivi al Covid quindi ci sono proprio quelli che finora erano stati giudicati ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 dicembre 2020) Sì a paracetamolo, cioè, e Fans in terapia sintomatica, corticosteroidi ed eparina in casi specifici, no ad, clorochina o idrossiclorochina, ed a combinazioni antivirali lopinavir/ritonavir, darunavir/ritonavir o cobicistat: sono queste lee iche il ministero della Sanità raccomanda, con un’apposita circolare, ai medici di famiglia per trattare ai cosiddetti “”. Tra i “non raccomandati per il trattamento di-19“, indicati nella circolare del ministero della Salute sulla gestione domiciliare deipositivi alquindi ci sono proprio quelli che finora erano stati giudicati ...

zazoomblog : Covid no antibiotici si tachipirina: ecco le cure a casa e i farmaci per i pazienti a basso rischio - #Covid… - 1970Adrien : RT @SecolodItalia1: Covid, no antibiotici, si tachipirina: ecco le cure a casa e i farmaci per i pazienti a basso rischio - SecolodItalia1 : Covid, no antibiotici, si tachipirina: ecco le cure a casa e i farmaci per i pazienti a basso rischio… - ilgiornale : Il ministero della Salute ha trasmesso una circolare con le indicazioni sul tipo di pazienti Covid che possono esse… - AlienoGrigio17 : La circolare per curarsi a casa: ecco i medicinali da non assumere. Il documento, trasmesso oggi, dà indicazioni su… -