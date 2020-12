Covid, Messa di Natale in pericolo: l’annuncio dell’Ue (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Covid continua a destare preoccupazione in vista delle feste natalizie: ora anche la Messa del Natale potrebbe essere a rischio celebrazione, lo dice l’Ue. Niente è più certo con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 1 dicembre 2020) Ilcontinua a destare preoccupazione in vista delle feste natalizie: ora anche ladelpotrebbe essere a rischio celebrazione, lo dice l’Ue. Niente è più certo con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

borghi_claudio : L'ultima volta che si è parlato della riforma del MES in aula. Signor conte, CHE COSA NON CAPIVA??? Poi la riforma… - NicolaPorro : Le misure anti #Covid_19 stanno diventando sempre più illogiche e ora i ministri s'improvvisano anche ??????????????. Dall… - ladyonorato : Da marzo 2021 la cura per il Covid sarà messa a disposizione del governo italiano. Chi si ammalerà potrà guarire co… - MarcoTognini : RT @GagliardoneS: Abbiamo avuto, solo dalla Tunisia, un aumento degli sbarchi del 400% in UN anno e in era #Covid. Però la messa di Natal… - Marco1999Busa : RT @ivocamic: #Conte ci concede 20 GIORNI PER FARE GLI ACQUISTI A #NATALE TUTTI in fila A SPENDERE LA TREDICESIMA poi chiusi in casa LO SHO… -